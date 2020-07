Ostia, offre un bambino di due anni in cambio di denaro: bagnante lo fa arrestare VIDEO COMPLETO (Di martedì 28 luglio 2020) Ostia. La vicenda è raccontata dal Messaggero. Lʼuomo, un 25enne rom, è stato arrestato, il bambino, invece, è stato affidato ai servizi sociali del Comune Ha offerto atti sessuali con un bambino di due anni in cambio di soldi. E’ accaduto a Ostia, sul lungomare Amerigo Vespucci. A denunciare l’accaduto un turista, che si è subito rivolto alla Guardia di finanza entrando nel vicino stabilimento delle fiamme gialle. I militari presenti hanno poi avvertito i colleghi del pronto intervento. L’uomo, un 25enne rom, è stato arrestato, il bambino, invece, è stato affidato ai servizi sociali del Comune. La polizia non esclude l’ipotesi di un rapimento. Lo riporta Il Messaggero. Il turista che ha ... Leggi su limemagazine.eu

