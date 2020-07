Napoli-Lazio si giocherà sabato 1° agosto (Di martedì 28 luglio 2020) La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli anticipi dell’ultima giornata di campionato. Tra questi c’è anche la partita tra Napoli e Lazio, che si disputerà sabato 1° agosto alle 20:45. Serie A, 38^ giornata: il programma degli anticipi sabato 1° agosto 18:00 Brescia-Sampdoria 20:45 Atalanta-Inter 20:45 Juventus-Roma 20:45 Milan-Cagliari 20:45 Napoli-Lazio Domenica 2 agosto 18:00 Spal-Fiorentina L'articolo Napoli-Lazio si giocherà sabato 1° agosto ilNapolista. Leggi su ilnapolista

La Lega Serie A ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, le date e gli orari della diciannovesima giornata di ritorno.

