Morto Saul Fletcher, artista amico di Brad Pitt: uccide la compagna, fugge in Porshe e si suicida (Di martedì 28 luglio 2020) Saul Fletcher, fotografo e artista inglese, si è suicidato dopo aver ucciso la sua compagna ed essere fuggito con la sua Porsche. L’uomo, di 53 anni, secondo quanto riporta ArtNews è stato trovato Morto la scorsa settimana a Berlino dalla polizia; prima di togliersi la vita, Saul avrebbe chiamato sua figlia e confessato l’omicidio della madre. L’artista era noto per le sue fotografie “lunatiche” di oggetti quotidiani. Si tratterebbe, dunque, di un omicidio-suicidio: la compagna di Fletcher è stata ritrovata senza vita dagli inquirenti nell’appartamento di Moabi dove la coppia viveva, con diverse ferite di arma da taglio su tutto il corpo. All’arrivo della ... Leggi su tpi

930RB : RT @clikservernet: Morto Saul Fletcher: l’artista amico di Brad Pitt uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida - 930RB : RT @Noovyis: (Morto Saul Fletcher: l’artista amico di Brad Pitt uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida) Playhitmusic - http… - clikservernet : Morto Saul Fletcher: l’artista amico di Brad Pitt uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida - Noovyis : (Morto Saul Fletcher: l’artista amico di Brad Pitt uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida) Playhitm… - Italia_Notizie : L’artista Saul Fletcher uccide la compagna, fugge in Porsche e poi si suicida -