Migranti | sindaca Porto Empedocle M5S | ‘siamo esasperati | intervenga Conte’ 2

Ida Carmina spiega poi che "si potrebbero fare ponti aerei, ad esempio", e ricorda: "Nel 1997, quando c'era quando c'era Prodi Presidente del Consiglio mi ricordo che si disposero i blocchi navali. Perché non si dispongono controlli analoghi adesso nel Canale di Sicilia? E nel recente passato, quando Lampedusa era sovraccarica i mezzi militari non si fermavano a Porto Empedocle ". E avverte: "Così non si può continuare" perché "la gente pensa che sia colpa nostra, noi subiamo tutti i giorni". Ma la sua maggiore preoccupazione è che "stasera arriveranno altri duecento Migranti nella stessa tensostruttura da cui ieri sono scappati in 120, assurdo". "Mi chiedo quale sia il senso di tutto questo –

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - "Siamo esasperati. Non ce la facciamo più. Faccio un appello al Presidente del Consiglio Conte affinché possa intervenire al più presto. Dopo la fuga di massa di ieri di ...

L’Aquila. “Sull’ospitalità dei migranti il Comune non ha competenza, se non burocratica, attribuendo loro la residenza anagrafica. Il resto è competenza del ministro degli Interni, della Prefettura e ...

