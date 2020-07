Meteo 28-31 luglio: gran caldo e temporali, le previsioni (Di martedì 28 luglio 2020) Meteo 28-31 luglio in Italia: arrivano gran caldo e temporali, le previsioni del tempo. Come avevamo già annunciato, è in arrivo il gran caldo sull’Italia, con punte fino ai 40 gradi di temperatura, in una estate in cui finora ci sono state risparmiate le grandi ondate di caldo torrido africano. È proprio dal Nord Africa … Leggi su viagginews

Meteo: ULTIMA SETTIMANA di LUGLIO, da lunedì CALDO BOOM, sarà il PEGGIORE con TEMPERATURE a 40°. Le PREVISIONI iLMeteo.it

Meteo, le previsioni ad Ascoli e nelle Marche di Mercoledì 29 Luglio

Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti in Appennino nelle ore pomeridiane. In serata il tempo sarà asciutto con cieli ...

