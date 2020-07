Mattino: Cilento, 33 contagi negli ultimi giorni e 4 focolai. Tra i turisti è allarme (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione dei contagi in Cilento inizia a preoccupare. negli ultimi giorni si sono registrati 33 contagi. A Pisciotta, dove è concentrato il maggior numero di nuovi casi, soltanto nella giornata di ieri, scrive il Mattino, sono stati effettuati 133 tamponi. E la paura tra i residenti e i turisti aumenta. Sono già diversi i vacanzieri che hanno deciso di rientrare dalle vacanze in anticipo e anche quelli che hanno disdetto le prenotazioni negli alberghi. A Pisciotta il sindaco ha chiuso le discoteche, mentre ad Agropoli, Centola e Palinuro è stato introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Si teme che possa essere introdotta una zona rossa, anche se il sindaco di Pisciotta ... Leggi su ilnapolista

«Per il resto – ha concluso – abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio e non c’è alcuna preoccupazione a condizione che siamo respon ...«È chiaro che noi abbiamo un problema legato all'importazione, soprattutto da Paesi a forte epidemia in questo momento: Bulgaria, Romania, Serbia», ha aggiunto De Luca. «Basta un minimo di senso di re ...