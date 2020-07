Mattarella e Steinmeier, lettera dei due capi di Stato: “Collaborazione italo-tedesca centrale per Europa forte. Coesione è fondamentale” (Di martedì 28 luglio 2020) I mesi della pandemia hanno dimostrato che “la collaborazione italo-tedesca è centrale” per avere “un’Europa che sia forte, solidale e orientata al futuro”. E anche in questo momento “la Coesione” tra Italia e Germania “è più fondamentale che mai”. Lo scrivono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera congiunta inviata ai sindaci dei Comuni italiani e tedeschi gemellati. Un appello all’unione tra i due Paesi, a maggior ragione in questo periodo di crisi dovuto al coronavirus, perché “la pandemia ha dimostrato che possiamo trovare risposte ... Leggi su ilfattoquotidiano

TV7Benevento : Coronavirus: Mattarella-Steinmeier, 'Italia e Germania sempre vicine'... -