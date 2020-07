Maldini, incontro con Gazidis: dt verso la permanenza al Milan (Di martedì 28 luglio 2020) Paolo Maldini verso la permanenza al Milan. Il dt ha incontrato Gazidis: ora potrebbe restare in rossonero Il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Stefano Pioli portano in un’unica direzione in casa Milan: la permanenza di Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha incontrato Gazidis nella giornata di ieri a Casa Milan: un summit per programmare il futuro, ma non solo. Come spiega Sky Sport, c’è grande ottimismo sul fatto che Maldini prosegua il suo lavoro in rossonero: il dt sarà ancora al centro del progetto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bonaventura, finale super. Milan, adesso ci ripensi?

Estate 2014: Jack Bonaventura è a Milano per firmare con l’Inter ma Galliani irrompe a un’ora dalla chiusura del mercato e lo veste di rossonero. Estate 2020: Jack Bonaventura è a Milano per chiudere ...

