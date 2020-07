Kim: «non ci saranno più guerre grazie alle armi nucleari della Corea del Nord» (Di martedì 28 luglio 2020) Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha annunciato che il suo Paese – e il resto del mondo – non avranno mai più bisogno di combattere guerre perché il suo arsenale nucleare garantisce completa sicurezza. Le parole di Kim sono state riportate dall’agenzia di stampa di stato NordCoreana, uno degli strumenti principali della macchina propagandistica del regime monopartitico di Pyongyang. «grazie al nostro deterrente nucleare affidabile ed efficace, non ci saranno più guerre su questo pianeta, e il la sicurezza del nostro Paese e il suo futuro sono garantiti per sempre», ha detto Kim in un discorso riportato dalla KCNA il 28 luglio. Parlando ad un gruppi di ... Leggi su giornalettismo

agenzia_nova : #CoreadelNord 'Grazie al nostro deterrente nucleare auto-difensivo affidabile ed efficace - ha detto #KimJongun - n… - Agenpress : Corea del Nord. Kim, non ci sarà più una guerra su questa terra grazie all'atomica - notizieoggi24 : Corea del Nord, Kim: 'Atomica miglior deterrente, non ci saranno più guerre' #CoreadelNord - CdT_Online : Lo ha detto Kim Jong-un durante le celebrazioni del 67. anniversario della fine della Guerra di Corea: «Siamo in gr… - LGerman03 : RT @mailagandini: Adam: Che cosa vuoi? Kim: Voglio che tu sia arrabbiato con me così come io lo sono con me stessa. Adam: Non posso farlo.… -