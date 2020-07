Inter-Napoli, Handanovic: “Abbiamo sofferto ma sono tre punti meritati” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn successo importante in casa Inter quello contro il Napoli, che permetterà ai nerazzurri di presentarsi in casa dell’Atalanta con due risultati a disposizione su tre per chiudere il campionato al secondo posto. Nel post-gara ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti della serata, Samir Handanovic. Ecco le sue parole: Sulla prestazione: “E’ stata una vittoria importante, abbiamo sofferto tutti insieme e abbiamo meritato i tre punti. Ora pensiamo all’ultima e poi all’Europa League”. Sul secondo posto: “L’Inter deve sempre puntare in alto. Si gioca sempre per vincere”. Sull’Atalanta, prossimo avversario: “L’Atalanta è fisica, gioca a tutto ... Leggi su anteprima24

