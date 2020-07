Inchiesta camici, la 'donazione' alla Regione Lombardia fu bloccata per il conflitto di interessi (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo le indagini, è stato l'ufficio legale di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, a dare il parere negativo e quindi a non accettare la donazione di camici da parte della Dama, società ... Leggi su globalist

La versione del governatore lombardo indagato: «Ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni». Le opposizioni annunciano una mozione di sfiducia. Il ...

Secondo le indagini, è stato l'ufficio legale di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, a dare il parere negativo e quindi a non accettare la donazione di camici da parte della Dama, società ...

