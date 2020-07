Il rapper Jhonny Cirillo si suicida in carcere. Era detenuto per rapina. Decine di commenti di odio su Facebook (Di martedì 28 luglio 2020) Aveva 23 anni e faceva il rapper, Giovanni Cirillo in arte Jhonny, un ragazzo di origini somale detenuto nel carcere di Fuorni, a Salerno, per una rapina a una farmacia. Era tornato da pochi giorni dietro le sbarre in seguito alla revoca dei domiciliari. Giovanni si è tolto la vita: quando i compagni di cella hanno chiamato i soccorsi per lui non c’era più niente da fare. I fatti risalgono a domenica 26 luglio intorno alle 11 del mattino. Cirillo era stato arrestato lo scorso 9 gennaio dopo una rapina in una farmacia di Scafati (Salerno): era stato bloccato dagli agenti con i 700 euro e una pistola finta. Aveva violato più volte la misura dei domiciliari e lo scorso 4 luglio era stato condannato a 4 anni. ... Leggi su ilfattoquotidiano

