Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis: la foto del nipote su Instagram (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta. La figlia Natalia ha dato alla luce il piccolo Sacha. A dare l’annuncio è il presentatore con una tenera foto su Instagram. Nell’immagine condivisa da Giorgio Mastrota su Instagram, si vede il bebè nella culla che guarda un po’ stranito il nonno mentre scatta la foto. A commento scrive il re delle televendite: “Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ”. E poi con un hashtag svela anche il nome del piccolo, Sacha appunto. Il bebè è il secondogenito di Natalia Mastrota e del compagno Daniel Castillo. La ... Leggi su dilei

iperico1976 : RT @8924liom: Caro Giorgio Mastrota, aspettati una chiamata in giornata per quella vasca da anziani con lo sportellino. Non bado a spese Sa… - Lucyaglam : RT @8924liom: Caro Giorgio Mastrota, aspettati una chiamata in giornata per quella vasca da anziani con lo sportellino. Non bado a spese Sa… - kenjiwahid : chi ami di più??? solo risposta corretta spoiler: m — giorgio Mastrota only - ClaLombardi : RT @8924liom: Caro Giorgio Mastrota, aspettati una chiamata in giornata per quella vasca da anziani con lo sportellino. Non bado a spese Sa… - Kaori9876 : RT @8924liom: Caro Giorgio Mastrota, aspettati una chiamata in giornata per quella vasca da anziani con lo sportellino. Non bado a spese Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Mastrota Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventeranno di nuovo nonni DiLei Vip Natalia Estrada ieri e oggi: le foto

Lunghi capelli corvini, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo: Natalia Estrada ha cavalcato l’onda del successo tv per tutti i primi anni ’90, ma dal 2006 ha deciso di cambiare radicalmente vita assec ...

Questa non è una scrittrice

Ogni mattina, in Italia, quando sorge il sole, una giornalista si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dell’ennesimo episodio di “Sex & The City”, o verrà travolta da una cascata di lustrini e ve ...

Lunghi capelli corvini, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo: Natalia Estrada ha cavalcato l’onda del successo tv per tutti i primi anni ’90, ma dal 2006 ha deciso di cambiare radicalmente vita assec ...Ogni mattina, in Italia, quando sorge il sole, una giornalista si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dell’ennesimo episodio di “Sex & The City”, o verrà travolta da una cascata di lustrini e ve ...