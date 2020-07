Ex Alcoa, i sindacati: “Nessun operaio deve rimanere a casa” (Di martedì 28 luglio 2020) CAGLIARI – “La sottosegretaria Todde e’ di poche parole, passa direttamente ai fatti. In pochi mesi e’ riuscita a fare quello che non si e’ fatto in dodici anni, ma non e’ finita: ora abbiamo l’energia per ripartire, ma i lavoratori sono fuori.Bisogna cominciare a pensare come far rientrare gli operai in maniera graduale“. Cosi’ Rino Barca, segretario regionale Fsm Cisl, al termine del vertice ministeriale per il rilancio della Sider Alloys convocato stamane dalla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, negli stabilimenti di Portovesme, Sud Sardegna. Leggi su dire

Alcoa sindacati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alcoa sindacati