Covid 19, Ue: la comparsa di nuovi focolai costringe i governi a tornare alle misure di contenimento (Di martedì 28 luglio 2020) Preoccupano la crescita dei casi in Belgio e Spagna, soprattutto in Catalogna. Dopo la Gran Bretagna anche la Germania ha messo in guardia dai viaggi nella penisola iberica Leggi su tg.la7

Preoccupano la crescita dei casi in Belgio e Spagna, soprattutto in Catalogna. Dopo la Gran Bretagna anche la Germania ha messo in guardia dai viaggi nella penisola iberica ...

Situazione sempre più drammatica in Perù, dove all’emergenza dell’epidemia da nuovo coronavirus si aggiunge quella delle violenze domestica, che secondo gli ultimi dati del “difensore del popolo”, Eli ...

Situazione sempre più drammatica in Perù, dove all'emergenza dell'epidemia da nuovo coronavirus si aggiunge quella delle violenze domestica, che secondo gli ultimi dati del "difensore del popolo", Eli ...