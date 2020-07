Chiara Biasi Instagram, lato B da sogno in primo piano: «Wow, che promontori» (Di martedì 28 luglio 2020) I suoi costumi sono i più popolari di Instagram e il suo fisico è mozzafiato, stiamo parlando della stupenda Chiara Biasi. L’influencer fa battere il cuore dei suoi tantissimi followers con scatti da urlo di lei mentre indossa i suoi costumi. Sarebbero foto per pubblicizzare il prodotto, ma l’attenzione è sempre catturata dalle sue curve da sogno. Un esempio è proprio la sua ultima foto che ha lasciato tutti senza fiato. Amica stretta di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, la Biasi fa parte del magico trio che ha portato il concetto di influencer in Italia. A differenza delle sue colleghe il suo blog e i suoi social non sono incentrati unicamente sulla moda, ma spaziano tra tutte le sue passioni: dai viaggi agli animali. Non le piace definirsi ... Leggi su urbanpost

aletheiadobrev : @enearodriguez Chiara Biasi e Angela Nasti - risplendere : Un’amicizia come quella tra Ema Stockholma e Andrea Delogu oppure come Gilda Ambrosio e Chiara Biasi a me quando ? ?? - totallyprepon : mi sono accorta solo ora che le mie infradito sono di una collaborazione con chiara biasi - parkinglov : potevo fare la vita di chiara biasi invece no qui a casa struccata in pigiama sudata ciclo aspettando di dare il se… - luca_biasi : @smilingda Non mi è chiara la relazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Biasi Chiara Biasi sotto accusa: cattiva influencer SoloDonna Oscar Branzani: dura smentita sulla sua nuova fiamma

Smentito il ritorno di fiamma con la bella Eleonora Rocchini ora tocca a Oscar allontanare le voci che lo vedrebbero insieme ad Antonia Trucillo. Qualche tempo fa il ricongiungimento tra Oscar Branzan ...

Belén e Cecilia Rodriguez lanciano il costume (sportivo ma sexy) dell’estate 2020

Sono il must dell’estate 2020, tutte le star li indossano, da Cecilia e Belén Rodriguez a Emma Marrone, e anche le fashion influencer non ne possono fare a meno. Stiamo parlando dei costumi due pezzi ...

Smentito il ritorno di fiamma con la bella Eleonora Rocchini ora tocca a Oscar allontanare le voci che lo vedrebbero insieme ad Antonia Trucillo. Qualche tempo fa il ricongiungimento tra Oscar Branzan ...Sono il must dell’estate 2020, tutte le star li indossano, da Cecilia e Belén Rodriguez a Emma Marrone, e anche le fashion influencer non ne possono fare a meno. Stiamo parlando dei costumi due pezzi ...