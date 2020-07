Bimba di 2 anni lanciata in aria per gioco finisce contro le pale del ventilatore in casa: è grave (Di martedì 28 luglio 2020) Una bambina di due anni e’ rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico. La piccola sarebbe andata contro le pale di un ventilatore dopo un gioco finito male, come raccontato dai genitori. Un parente l’avrebbe presa in braccio lanciandola in alto per poi riabbracciarla, nel tipico gioco che viene spesso fatto ai bambini. Ma questa volta la piccola è andata a sbattere contro le pale del ventilatore, che in quel momento era azionato, collocate sul tetto. La bambina ha riportato ferite alla testa, al punto da rendere necessario un delicato intervento neurochirurgico, che e’ stato eseguito ieri all’ospedale Di Cristina a palermo. Ora ... Leggi su meteoweb.eu

