Atalanta: la cavalcata verso i 100 gol e quel rimpianto scudetto (Di martedì 28 luglio 2020) Stasera al Tardini di Parma l'Atalanta prosegue la sua cavalcata all'insegna dei record. C'è un secondo posto da agguantare, e a farne le spese potrebbe essere l'Inter, che la precede solo di un punto ... Leggi su gazzetta

CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: #Atalanta: la cavalcata verso i 100 gol e quel rimpianto scudetto #ParmaAtalanta - sportli26181512 : Atalanta: la cavalcata verso i 100 gol e quel rimpianto scudetto: Atalanta: la cavalcata verso i 100 gol e quel rim… - Gazzetta_it : #Atalanta: la cavalcata verso i 100 gol e quel rimpianto scudetto #ParmaAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta cavalcata

La Gazzetta dello Sport

Missione compiuta. Al termine di una cavalcata (lunghissima) tribolata e sofferta, in campo e fuori, la Juventus è riuscita nell'impresa di conquistare il 36° scudetto della sua storia, il nono consec ...In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Dario Hubner, ex attaccante di Cesena, Brescia e Piacenza tra le tante. Dario Hubner si è soffermato sulla rip ...