Viviamo la crisi economica più grave dal secondo dopoguerra. Ma i veri danni si vedono adesso (Di lunedì 27 luglio 2020) Molti istituti e centri di ricerca denunciano come la pandemia che sta sconvolgendo tutto il sistema di relazioni nei e tra i paesi stia provocando la più grave crisi economico-sociale dalla seconda guerra mondiale. La nostra Coldiretti stima che in autunno potrebbero essere quattro milioni gli italiani (e stranieri presenti sul nostro territorio) ad aver letteralmente bisogno di sfamarsi. In più il 38% degli italiani, cioè circa 24 milioni di cittadini, ha risorse residue per resistere tre mesi, poi non avrà più soldi per pagare spese essenziali come cibo e riscaldamento, mentre il 40%, denuncia Banca d’Italia, avrà problemi a continuare a pagare il mutuo o l’affitto di casa. Anche in Europa le ... Leggi su ilfattoquotidiano

