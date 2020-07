Una marea di novità per Telegram: le funzioni dell’ultimo aggiornamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Immaginavate che Telegram fosse tra le 10 app più scaricate al mondo? Lo ha comunicato la stessa società russa, rilasciando contestualmente un aggiornamento ricco di belle novità per tutti gli user della piattaforma (per qualsiasi versione disponibile). Parliamo per prima cosa del video del profilo, che consente l'upload di un filmato sul profilo per poi scegliere un fotogramma da impiegare come immagine fissa nelle conversazioni di chat. La morbidezza pelle, invece, è una nuova opzione che contribuisce a liberarsi delle imperfezioni del volto, mentre il miglioramento delle persone vicine aggiunge la possibilità di prendere visione della distanza che intercorre rispetto alla persona con cui si sta parlando. Le mini miniature introdotte dall'ultimo aggiornamento di Telegram ne vede ... Leggi su optimagazine

AndreaDianetti : Ci stupiamo di una ragazza che decide di fare 'il cane' per 100.000$ al mese, quando c'è gente che fa il tappetino… - KaiserPep7 : @f_ronchetti Le dó un consiglio: lo blocchi ed eviti di rispondere alle sue provocazioni. KeynesBlog è un troll che… - Ary1797 : RT @AndreaDianetti: Ci stupiamo di una ragazza che decide di fare 'il cane' per 100.000$ al mese, quando c'è gente che fa il tappetino grat… - mr_sala : Se non comprendete l'enormità di Peter Green e della sua influenza su una marea di altri chitarristi non capite un… - NicolaFalc1983 : @Ilpessimo75 @jinfry_77_ Sembra un onda, una marea.... Una scossa... HO trovato le parole giuste: movimento della placca tettonica -

Ultime Notizie dalla rete : Una marea Estate in città, in Sicilia una marea di eventi Quotidiano di Sicilia Amazon: ecco le nuove imperdibili promozioni hi-tech!

Il noto sito di e-commerce Amazon ha rilasciato, nelle scorse ore, una marea di promozioni hi-tech. Ora risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa qualche prodotto. Scopriamo insieme i pezzi ...

Podio Tricolore a Roma per Casella e Siragusano

Ottimo esordio stagionale degli alfieri CST Sport Alessandro Casella e Rosario Siracusano al Rally di Roma Capitale che si è suddiviso in due gare distinte. L’equipaggio Messinese della scuderia di Gi ...

Il noto sito di e-commerce Amazon ha rilasciato, nelle scorse ore, una marea di promozioni hi-tech. Ora risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa qualche prodotto. Scopriamo insieme i pezzi ...Ottimo esordio stagionale degli alfieri CST Sport Alessandro Casella e Rosario Siracusano al Rally di Roma Capitale che si è suddiviso in due gare distinte. L’equipaggio Messinese della scuderia di Gi ...