Star Trek: Discovery 3, la data del debutto sugli schermi americani (Di lunedì 27 luglio 2020) Star Trek: Discovery 3 ha ora una data di uscita prevista sugli schermi americani di CBS All Access e i fan dovranno attendere fino a ottobre. Star Trek: Discovery 3 ha ora una data di uscita: il 15 ottobre debutteranno sugli schermi americani di CBS All Access gli episodi inediti della serie sci-fi, disponibili in Italia grazie a Netflix. L'annuncio è stato compiuto con un teaser che anticipa i cambiamenti avvenuti nella vita dei protagonisti, svelati nell'ultima puntata andata in onda. La terza stagione di Star Trek: Discovery sarà composta da tredici puntate , ... Leggi su movieplayer

