Serie A, le designazioni arbitrali per domani: Valeri per Inter-Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono stati designati gli arbitri per i due anticipi della 38/a giornata di Serie A: Pairetto dirigerà Parma-Atalanta, in programma martedì 28/7 alle 19:30, assistito da Alassio e Capaldo, con Aureliano quarto uomo e Nasca al Var; Valeri sarà invece l’arbitro di Inter-Napoli, fischio d’inizio alle 21:45, assistito da Del Giovane e Prenna, con Prontera quarto uomo e Irrati al Var. foto: Inter.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

