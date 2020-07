Romina Power, cinquant’anni dopo le nozze con Al Bano: il messaggio commovente (Di lunedì 27 luglio 2020) Cinquant’anni fa le nozze di Romina Power e Al Bano con numerosi colpi di scena durante la loro vita sentimentale: il racconto della stessa artista americana Cinquant’anni fa Romina Power e AlBano Carrisi si sposavano. Poi il loro matrimonio ha avuto numerose crisi nel corso degli anni con il cantante pugliese che si è legato … L'articolo Romina Power, cinquant’anni dopo le nozze con Al Bano: il messaggio commovente è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Le nostre canzoni rimarranno in eterno» - infoitcultura : Albano e Romina Power, 50 dal giorno del matrimonio e lei dice “la cosa più bella? Conoscerci” - frankspicc : RT @elvira_serra: Felicità è rivedere dopo anni mamma Jolanda con il vestito buono sotto il palco e lanciarsi per terra per riuscire ad abb… - Toniafoggetti11 : Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Mai stata la sua spalla» - elvira_serra : Felicità è rivedere dopo anni mamma Jolanda con il vestito buono sotto il palco e lanciarsi per terra per riuscire… -