Rockstar Games: grandi novità per GTA e Red Dead Online (Di lunedì 27 luglio 2020) Rockstar, con un post sul newswire, ha introdotto le varie novità che vremo a breve in GTA e Red Dead Online. Andiamo a scoprirle insieme Rockstar Games, con un post sul suo newswire ufficiale, ci ha dato un assaggio di ciò che vedremo a breve negli universi virtuali di Grand Theft Auto Online e Red Dead Online. Le due controparti multigiocatore dei due blockbuster stanno per ampliarsi con nuovi contenuti. Andiamo a riassumerveli di seguito. Un nuovo ruolo per Red Dead e “l’aggiornamento più grande di sempre” per GTA Online Rockstar ha aperto il post con la constatazione che negli ultimi mesi, Grand Theft Auto Online e Red ... Leggi su tuttotek

