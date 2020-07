Regione approva la variante per il tunnel in Costiera: insorgono i 5s (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCostiera Amalfitana (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte del Movimento 5 stelle, sulla variante al Piano urbanistico territoriale, approvata in consiglio regionale, che permetterà la realizzazione di un tunnel tra Maiori e Minori in Costiera Amalfitana. “Con una votazione lampo, senza nemmeno un accenno di discussione, il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi la variante al Piano urbanistico territoriale che consentirà di sventrare la Costa amalfitana con una galleria tra Maiori e Minori. È una decisione scellerata, che non tiene in alcun conto le esigenze di tutela dovute a un sito patrimonio Unesco e contro la quale ho già presentato un’interrogazione ... Leggi su anteprima24

iReDiViVo_ : @Roselmeti @OverlookHotel71 @pvalente @Artu_63 L'Ungheria ha 9,5 milioni di abitanti, quindi equivale ad una region… - fabiospes1 : RT @DonatoRobilotta: @nomfup Guarda che responsabilità è anche della regione guidata dal presidente che è il segretario del tuo partito che… - DonatoRobilotta : @nomfup Guarda che responsabilità è anche della regione guidata dal presidente che è il segretario del tuo partito… - TRIESTEALLNEWS : La #CortedeiConti approva il #FriuliVeneziaGiulia, ma con riserva. La #Regione ha ricevuto come ogni anno il giudiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione approva La Regione approva il piano cave, soddisfatto l'assessore Ceccarelli La Voce Apuana Turismo, via libera ai contributi a progetti di promozione e valorizzazione del territorio

Numerose proposte per promuovere e valorizzare le destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna: dal benessere alla musica, a fitness, sport, gusto e altro ancora. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ...

Agus (Progressisti): “Giunta frettolosa sulla riforma sanitaria”

“Fatichiamo a comprendere la linea della maggioranza alla guida della Regione in materia di sanità”. Lo scrive in una nota Francesco Agus, capogruppo “Progressisti” e componente della Commissione VI d ...

Numerose proposte per promuovere e valorizzare le destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna: dal benessere alla musica, a fitness, sport, gusto e altro ancora. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ...“Fatichiamo a comprendere la linea della maggioranza alla guida della Regione in materia di sanità”. Lo scrive in una nota Francesco Agus, capogruppo “Progressisti” e componente della Commissione VI d ...