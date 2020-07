Quando Salvini era curioso di vedere quanti moralisti di sinistra saranno beccati con il conto in Svizzera (Di lunedì 27 luglio 2020) Storia di una Lega diversa che, nel 2015, non era ancora la super potenza politica nel Paese che è oggi. Matteo Salvini, tuttavia, era segretario anche allora e utilizzava Twitter per la sua campagna elettorale. Insomma, la differenza tra cinque anni fa e oggi è soltanto nel numero di elettori, per il resto, il retroterra è lo stesso. E la rete è riuscita a riprendere – come spesso accade – anche un tweet di quell’epoca che oggi, per i recenti fatti che coinvolgono il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, suona davvero come stonato. Matteo Salvini sui conti svizzeri, nel febbraio del 2015, era particolarmente severo, tanto da farne una battaglia identitaria che lo distingueva dai «benpensanti e moralisti della sinistra». LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo

