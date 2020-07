Pomezia, corsa al vaccino per il Coronavirus. Piero Di Lorenzo: ‘In commercio a inizio 2021’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Continua senza sosta la corsa al vaccino per sconfiggere il Coronavirus. Ed è proprio Piero Di Lorenzo, Presidente dell’Irbm di Pomezia, ad infondere ottimismo. In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero Di Lorenzo ha dichiarato che il vaccino – frutto della collaborazione Pomezia-Oxford – potrà essere in commercio già all’inizio del 2021, probabilmente a gennaio. Leggi anche: Il vaccino per il Coronavirus frutto della collaborazione Pomezia-Oxford sembra funzionare: «Risultati incoraggianti» “Penso che i governi prima organizzeranno la vaccinazione delle categorie più a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

