Pauley Perrette torna a parlare di Mark Harmon e dei motivi dell’addio a NCIS: “Razzismo, misoginia e omofobia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Da quando ha lasciato NCIS al termine della quindicesima stagione, Pauley Perrette ha parlato a più riprese, anche se in modo vago e senza fare esplicitamente dei nomi, dei motivi che l'hanno indotta a lasciare il procedural di CBS nel 2018. Dopo l'addio allo storico personaggio di Abby Sciuto, Pauley Perrette ha dichiarato di aver sopportato svariate aggressioni e un clima tossico sul set, anche a causa della presenza del cane di Mark Harmon che riteneva fosse un pericolo per tutti. Ora l'attrice è tornata sull'argomento sulla scia del licenziamento da parte della CBS dello showrunner di MacGyver Peter Lenkov, in seguito alle denunce di comportamenti aggressivi dietro le quinte. Pauley ... Leggi su optimagazine

cacteskiel : Pauley Perrette/ Abigail 'Abby' Sciuto -

