Moncler: chiude il semestre in perdita e con vendite in calo (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Moncler ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi pari a 403,3 milioni di euro, -29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con una perdita netta di 31,6 milioni di euro rispetto ai 70,0 milioni di euro del primo semestre del 2019. In forte peggioramento anche il risultato operativo che è passato da 102,6 milioni di euro del primo semestre 2019 a -35,5 milioni con un’incidenza sui ricavi del 8,8%. “Per la prima volta da quando è iniziata questa bellissima avventura con Moncler, presentiamo un semestre con un segno negativo davanti – ha commentato Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler – diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria che abbiamo ... Leggi su quifinanza

Moncler archivia il primo semestre 2020 in rosso e guarda al futuro con nuove strategie sul digitale. La società del lusso ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi consolidati per 403,3 milioni ...

