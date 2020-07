L’istituto di vulcanologia si dissocia dai propri ricercatori che criticano i piani di evacuazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un comunicato stampa relativo ad un nuovo articolo sul rischio vulcanico in Campania. Il lavoro, dal titolo “The Volcanoes of Naples: how effectively mitigating the highest volcanic risk in the World?” è stato redatto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Si poneva sostanzialmente un problema: quello della sostenibilità di un’evacuazione massiccia della popolazione nel caso di un rischio imminente di eruzione vulcanica. I ricercatori spiegavano come l’unica strategia possibile fosse piuttosto quella di programmare una evacuazione progressiva e scoraggiare, nelle aree a rischio, la residenzialità. Il tema, insomma, erano i ... Leggi su ilnapolista

