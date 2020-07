Le due “curiose” affermazioni di Attilio Fontana in consiglio sui camici di Regione Lombardia (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono due affermazioni interessanti che Attilio Fontana ha fatto oggi nel consiglio Regionale della Lombardia oggi, 27 luglio, mentre parlava della vicenda dei camici prima venduti e poi donati da Dama SPA, ditta del cognato Andrea Dini in cui ha una partecipazione la moglie Roberta. Fontana infatti ha detto oggi: “Dei rapporti negoziali a titolo oneroso tra Dama e Aria non ho saputo fino al 12 maggio scorso. Sono tutt’ora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto ma ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni”. Come le affermazioni di Fontana oggi sui camici “donati” a Regione ... Leggi su nextquotidiano

