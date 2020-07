La sorpresa di Matteo Salvini: festa per il compleanno di Francesca Verdini su un barcone sul Tevere (Di lunedì 27 luglio 2020) festa a sorpresa per il compleanno di Francesca Verdini. La fidanzata di Matteo Salvini, che oggi compie 28 anni trova i suoi amici (e il papà Denis) ad attenderla su un barcone galleggiante sul Tevere, nel cuore della Capitale. La coppia - la festeggiata e il leader della Lega - arrivano passeggiando, mano nella mano. Lui in camicia bianca e jeans, lei con giacchetto jeans e pantaloni neri: entrambi in tenuta casual.Potrebbe sembrare una romantica passeggiata, al tramonto, ma appena avvistati i due, dal barcone galleggiante, dove si sono riuniti una trentina di amici della giovane fiorentina, scatta l’applauso e il coro ‘auguri-auguri’.A fare festa quasi tutti ragazzi ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La sorpresa di Matteo Salvini: festa per il compleanno di Francesca Verdini su un barcone sul Tevere - SoniaLaVera : RT @MinVeritas: @longagnani @LucianoBarraCar Onestamente non comprendiamo la vostra sorpresa. Le moltiplicazioni sono una Nostra competenza… - longagnani : RT @MinVeritas: @longagnani @LucianoBarraCar Onestamente non comprendiamo la vostra sorpresa. Le moltiplicazioni sono una Nostra competenza… - MinVeritas : @longagnani @LucianoBarraCar Onestamente non comprendiamo la vostra sorpresa. Le moltiplicazioni sono una Nostra co… - matteo_celano_ : Sorpresa! ???? Fuori ora il mio nuovo singolo, ANIMA. Link in Bio per ascoltarla, fatemi sapere nei commenti cosa ne… -

Ultime Notizie dalla rete : sorpresa Matteo Calciomercato. Taggia, colpo a sorpresa: preso l'esterno Matteo Carletti RivieraSport.it Regionali Campania, Daniele (Pd): "No ai trasformismi, si da l'idea di una politica opportunista"

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...

Il Corpo del Capitano: ribaltare l’estetica dei comizi salviniani

Il Corpo del Capitano è il progetto fotografico di Luca Santese e Marco P. Valli che capovolge e indaga la propaganda salviniana. I due fotografi avevano già documentato, a partire dal 2018, la genesi ...

Marigliano, arrestato il sindaco Antonio Carpino per scambio elettorale politico-mafioso Bufera sulle elezioni comunali a Marigliano, arrestato dai carabinieri il sindaco in carica Antonio Carpino, gi ...Il Corpo del Capitano è il progetto fotografico di Luca Santese e Marco P. Valli che capovolge e indaga la propaganda salviniana. I due fotografi avevano già documentato, a partire dal 2018, la genesi ...