Intesa Sanpaolo, 2 milioni di euro a Turboalgor con garanzia di Mcc (Di lunedì 27 luglio 2020) Turboalgor, startup umbro-napoletana che applica il turbo delle auto alla refrigerazione industriale e domestica riducendo l’impatto della catena del freddo sull’ambiente, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di circa due milioni di euro, assistito dalla garanzia di Mediocredito centrale. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione consentirà alla startup di produrre e commercializzare i suoi prodotti, raggiungendo a fine 2022 il punto di pareggio tra costi e ricavi. Al momento, si legge nella nota, è in vendita la linea delle turbine con refrigeranti artificiali per basse e medie temperature (potenze comprese tra i 20 ed i 300 kilowatt) e, per inizio 2021, anche quella per alte temperature, specifica per il condizionamento: per ... Leggi su ildenaro

