Inter, le modalità di rimborso di abbonamenti e biglietti (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Inter ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle modalità di rimborso di biglietti ed abbonamenti, per quanto concerne le sfide casalinghe contro Sampdoria, Sassuolo e Brescia, già disputatesi. L’emergenza Coronavirus ha messo alle strette le società italiane, le quali hanno adottato differenti metodologie per far sì che i tifosi non fossero insoddisfatti. Per quanto riguarda l’acquisto di biglietti online, il club nerazzurro ha annunciato che i biglietti generati con questa modalità saranno automaticamente annullati e rimborsati, in un massimo di 30 giorni. Per coloro i quali abbiano acquistato i biglietti presso punti di vendita Vivaticket o Inter Store, invece, sarà possibile ... Leggi su sportface

