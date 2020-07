Ignazio La Russa: “Scudetto alla Juventus? Concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un Concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti. E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito l”aiutino“. Queste le dichiarazioni di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tifosissimo dell’Inter. “L’unico momento in cui è stata in pericolo la sicura vittoria della Juve, almeno in via del tutto teorica, è stato quando se avesse vinto l’Inter si sarebbe portata a 3 punti, cioè due domeniche fa, e subito un gol inesistente ... Leggi su sportface

