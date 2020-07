Giallo in Georgia: mamma di 25 anni e i figli gemelli trovati morti in auto sul fondo di un lago (Di lunedì 27 luglio 2020) Giallo in Georgia. Tragedia Augusta, in Georgia, Stati Uniti: Shaquia Philpot, 25, anni è stata trovata cadavere venerdì scorso insieme ai suoi figli gemelli di 10 mesi, Caysen e Cassius Williams, in un’auto sul fondo di un lago. A lanciare l’allarme un pescatore del posto. Ignote le cause e la dinamica di quanto successo: indagini in corso in attesa dell’autopsia. Le autorità di Augusta, in Georgia, Stati Uniti, sono impegnate da alcune ore nella risoluzione di quello che al momento appare come un vero e proprio Giallo: Shaquia Philpot, 25, anni è stata trovata cadavere venerdì scorso ... Leggi su limemagazine.eu

