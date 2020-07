Fontana, camici Lombardia: «Questa è la mia verita, nessun illecito, ora voltiamo pagina» (Di lunedì 27 luglio 2020) La verità di Attilio Fontana sull'inchiesta sui camici. «Oggi intervengo in Consiglio Regionale per rispondere alle troppe false ricostruzioni create ad arte in queste settimane per... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - fattoquotidiano : Fontana, tutte le versioni sui camici: da “non sapevo nulla” al bonifico per il cognato. E ora dice: “Volevo partec… - Dagherrotipo1 : Opsss ... @LegaSalvini ancora niente da dire ? - hogiadato : RT @pestapere: Spiace dirlo ma la Lega non è ancora pronta a prendere in mano l’Italia: i camici li mette il cognato di Fontana, ok, le mas… -