Fiorentina, niente ricorso: «Nulla la possibilità di avere successo» (Di lunedì 27 luglio 2020) niente ricorso da parte della Fiorentina per quanto avvenuto nella sfida con la Roma, con il tocco dell’arbitro Chiffi nell’azione che poi ha portato al fallo da rigore su Dzeko. “La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto … L'articolo Fiorentina, niente ricorso: «Nulla la possibilità di avere successo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

