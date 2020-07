Dominio Juventus, già prenota il prossimo scudetto (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - La Juventus ha archiviato anche questo campionato con la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo, ma questa stagione del tutto anomala è stata più combattuta del solito, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La Juventus ha archiviato anche questo campionato con la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo, ma questa stagione del tutto anomala è stata più combattuta del solito, c ...La Juventus vince il suo trentaseiesimo scudetto, il primo da allenatore per Maurizio Sarri. L'allenatore bianconero però non ha convinto i tifosi e l'ambiente sul piano del gioco e dovrà necessariame ...