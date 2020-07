Coronavirus: Iran, 2.434 casi e 212 morti in 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 27 LUG - L'Iran ha registrato 2.434 nuovi casi di Coronavirus e ulteriori 212 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I nuovi ... Leggi su corrieredellosport

C’è un’arma non convenzionale che in qualche modo minaccia l’Europa e la stabilità delle sue democrazie: è la disinformazione, uno degli strumenti più efficaci e “innovativi”, grazie anche alle nuove ...Giochi di guerra in Medio Oriente. Condividi Alcune foto satellitari pubblicate lunedì 27 luglio mostrano la finta portaerei iraniana nello strategico Stretto di Hormuz probabilmente in vista di eserc ...