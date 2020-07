Chef Rubio e la colazione di Salvini: “Non ti sei cac*** adesso?” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) “Domenica con amici e famiglia, colazione energetica”, scrive Matteo Salvini al mattino, rilanciando su Twitter un’immagine che lo ritrae sorridente con spremuta d’arancia in mano e omelette. E tanto basta a Chef Rubio per commentare il tweet del leader della Lega. “Se non te sei cac*** adesso dopo ‘omelette e spremuta d’arancia’, sei pronto per ‘caffè, mozzarella, limone”, le parole del personaggio televisivo, il quale ha condito tutto con l’hashtag #PooBlessYou. Domenica con amici e figli, colazione energetica😊 pic.twitter.com/sk9tk3CvwV — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 26, 2020 Leggi su sportface

