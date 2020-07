Boris Johnson ci mette il girovita: "Dimagrite come me per difendervi da Covid-19" (Di lunedì 27 luglio 2020) “Dimagriamo tutti insieme per difenderci dai rischi del coronavirus”. L’ultima missione del premier britannico Boris Johnson ha a che fare con il girovita dei suoi concittadini, considerato troppo largo e vulnerabile alla pandemia di Covid-19. Il governo britannico ha lanciato questa mattina una campagna contro la “bomba a orologeria dell’obesità”. Una campagna che vede come testimonial principale lo stesso BoJo, visibilmente dimagrito dopo lo spiacevole passaggio in terapia intensiva proprio a causa del coronavirus. “Ho sempre desiderato dimagrire e come molti di voi ho lottato a lungo con il mio peso, vado su e giù”, si confessa Boris in un video diffuso su Twitter che lo vede passeggiare nel verde assieme ... Leggi su huffingtonpost

