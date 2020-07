Beautiful in Ferie, Una Vita raddoppia: Ecco sospensioni e cambi del mese di Agosto... (Di lunedì 27 luglio 2020) Beautiful in Ferie, Una Vita in onda con un doppio appuntamento, Daydreamer confermato per l'intera stagione estiva. Scopriamo come cambieranno i palinsesti di Canale 5 per il mese di Agosto... Leggi su comingsoon

SebastianTano90 : Prossimante nella prossima puntata di beautiful: le ferie separate di Casalino - TwBeautiful : @Gio79803890 @Tristan__esdpv @QuiMediaset_it Che peccato ?????? avremmo preferito vedere la fine della storyline prima… - silviamddln : #twittamibeautiful Quindi entro un mese tutta sta?? finirà? Oppure beautiful va in ferie? - FraBigMountain : Elba... Che te lo dico a fare... #elba #ferie #family #vacation #sea #italy #beautiful #island @ Spiaggia la Sorgen… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Ferie Beautiful in Ferie, Una Vita raddoppia: Ecco sospensioni e cambi del mese di Agosto... ComingSoon.it Nessuna puntata maxi per DayDreamer? Beautiful va in ferie ma per la serie turca nessuna novità

I fan di DayDreamer stanno andando incontro ad una cocente delusione, o almeno così sembra da una prima visione del palinsesto di agosto di Canale5. In molti aspettano con ansia gli episodi doppi dell ...

Beautiful, Canale 5 mette in pausa la soap ad agosto

Nulla da fare, ogni volta che si cerca di sperare in un ritorno ai fasti di un tempo ecco che Canale 5 incurante dei tantissimi, che nonostante tutto seguono Beautiful anche con minuti ridotti e strap ...

I fan di DayDreamer stanno andando incontro ad una cocente delusione, o almeno così sembra da una prima visione del palinsesto di agosto di Canale5. In molti aspettano con ansia gli episodi doppi dell ...Nulla da fare, ogni volta che si cerca di sperare in un ritorno ai fasti di un tempo ecco che Canale 5 incurante dei tantissimi, che nonostante tutto seguono Beautiful anche con minuti ridotti e strap ...