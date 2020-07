Ancelotti “Sarri merita panchina Juve, il calcio ha perso emozione” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una stagione lunghissima, a livello personale durata da metà luglio (2019, ndr) a fine luglio, con una seconda parte complicata”. Ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1, Carlo Ancelotti si sofferma su una stagione calcistica durata praticamente un anno a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. “E’ un calcio diverso dopo la pandemia, meno piacevole, è diventato più tecnologico, non solo per il Var – spiega il 61enne tecnico dell’Everton – Ha perso un pò in emozione: il fatto che gli stadi sono vuoti limita l’emozione, nonostante un allenatore in campo possa comunicare di più. L’augurio di tutti credo sia quello di riaprire gli ... Leggi su ildenaro

