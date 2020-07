Zanardi, continua la stabilizzazione al San Raffaele (Di domenica 26 luglio 2020) E' trascorsa la seconda notte di Alex Zanardi al San Raffaele. Dalla struttura trapela che i medici hanno continuato a lavorare sulla stabilizzazione delle condizioni del campione paralimpico, ... Leggi su gazzetta

Un po’ di calma dopo la paura. La prima notte e il primo giorno di Alex Zanardi nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica al San Raffaele di Milano è trascorsa in maniera tranquilla. Ciò non vu ...

Al terzo piano del settore B del San Raffaele, il pilota Alex Zanardi ha passato una prima notte tranquilla, compatibilimente con la situazione di un uomo al quale da pochi giorni era stata sospesa la ...

