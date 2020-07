Virus che incendia lo smartphone: l’esperimento BadPower (Di domenica 26 luglio 2020) Un gruppo di ricercatori cinesi ha dimostrato, che basta un semplice Virus per manomettere il caricabatteria dello smartphone e incendiarlo. Ecco BadPower, l’esperimento della Xuanwu Lab, divisione di ricerca interna del gigante cinese Tencent. Ricariche veloci, vantaggi e rischi Le nuove tecnologie nel settore dell’elettronica di consumo, specialmente per il mercato degli smartphone e tablet, hanno portato a nuovi metodi e funzioni per la ricarica veloce dei device. In alcuni casi recenti, la potenza di queste ricariche super veloci, può arrivare anche a 90 Watt. Per ricaricare a questa potenza, e quindi velocità, serve anzitutto, un caricabatteria molto potente, di solito basato su elettronica in GaN (nitruro di gallio) e, ovviamente, di uno smartphone ... Leggi su quotidianpost

robersperanza : Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romani… - Adnkronos : Covid, ecco la mascherina che 'disattiva il virus' - AndreaScanzi : Così è davvero troppo. Si vola! In un giorno solo, doppia ristampa. Per I cazzari del virus (settima in un mese) e… - McGuerr : RT @GiuseppePalma78: Per quale strana legge della fisica un #bancogirevole dovrebbe impedire che i bambini contraggano il virus? Non l'ho c… - davidmasitaly : @AdrianaSpappa @AlesoEschibads @kio_avalon @meteorologo777 Senza contare che a febbraio non facevamo tamponi, non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus che Covid, il virus che uccide il lavoro Avvenire Covid, Bassetti: “Curva in calo costante, no ansia ma attenzione”

“Preoccupato per le oscillazioni dei casi giornalieri? Direi proprio di no. Anche perché il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la dome ...

Esito negativo dei tamponi ai 25 migranti sbarcati a Lampedusa

“Sono arrivati i risultati dei #tamponi effettuati ai 25 migranti sbarcati a Lampedusa: risulta per tutti negativo. Si tratta dei 25 migranti citati da un comunicato stampa diffuso dal rappresentante ...

“Preoccupato per le oscillazioni dei casi giornalieri? Direi proprio di no. Anche perché il calcolo giorno per giorno non ha tanto senso, e risente del numero di tamponi fatti, che il sabato e la dome ...“Sono arrivati i risultati dei #tamponi effettuati ai 25 migranti sbarcati a Lampedusa: risulta per tutti negativo. Si tratta dei 25 migranti citati da un comunicato stampa diffuso dal rappresentante ...