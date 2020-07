Verona Lazio 1-3 LIVE: Correa la chiude (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Lazio si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Lazio 1-3 MOVIOLA 63′ Gol Correa – Azione personale dell’argentina che si libera agilmente della difesa gialloblu e piazza la palla all’angolino lontano 56′ Gol Milinkovic-Savic – Raddoppio del serbo, che sfrutta una deviazione della barriera su calcio di punizione per battere Radunovic 45’+5′ Gol Immobile – Il bomber della Lazio pareggia i conti su rigore: decisivo il ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Verona 1-1* Lazio *(Pen: Immobile 45+6') #SSFootball - CretellaRoberta : DIRETTA Serie A, in campo Roma Fiorentina 1-1 e Verona Lazio 1-3 LIVE: Si gioca anche Cagliari-Udinese 0-1 e Spal T… - larenait : #VeronaLazio Nella ripresa la Lazio segna con Milinkovic e Correa - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Vaccata del Verona in uscita, Correa non perdonaaaa 3-1 Lazio #VeronaLazio -