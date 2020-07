Scuola, la Casellati fa a pezzi la Azzolina: «Una catastrofe». E i Cinquestelle vanno fuori di testa (Di domenica 26 luglio 2020) Di fronte all’evidenza c’è ben poco da difendere. E i Cinquestelle, sulla Scuola, stanno perdendo letteralmente la faccia pur di salvare la Azzolina. La situazione è imbarazzante, per usare un eufemismo. Da mesi la “ministra” va avanti sparando idee alla rinfusa e rimediando figuracce. Ma i grillini pensano di farla franca con il tutto va bene urlato nei video solitari su facebook. Video che stanno diventando una barzelletta, assomigliando a quelli che gli adolescenti postano su TikTok. Casellati: «La Scuola non è didattica al computer» La Scuola «è una priorità assoluta», afferma Elisabetta Casellati in un’intervista al Messaggero. Perciò, il ritorno di «tutti gli ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Scuola, la Casellati fa a pezzi la Azzolina: «Una catastrofe». E i Cinquestelle vanno fuori di testa… - EmMicucci : #Coronavirus. #Scuola, Monito #Casellati: Senza linee guida sicurezza si rischia 'la catastrofe'. Così la presiden… - GildaUmbria : #Casellati: sulle riforme protagonista è il Parlamento. #Scuola, regole certe, se no #catastrofe. ?? - CinqueNews : Scuola, Casellati: sulla riapertura 'caos inspiegabile' - mercurinb : #casellati #studenti Inspiegabile? Ma la Casellati ha mai insegnato a #scuola a tutti i livelli? È un coacervo di i… -