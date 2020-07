Rossi immenso, podio a 41 anni Ma l'anti-Marquez è Quartaro (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Quartararo trionfa nella classe MotoGp del Gp di Andalusia: seconda vittoria consecutiva Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

filippo898 : RT @filippo898: A soli 41 anni e non sentirli, Valentino Rossi è tornato sul podio. SEMPLICEMENTE IMMENSO VALENTINO ROSSI. - filippo898 : A soli 41 anni e non sentirli, Valentino Rossi è tornato sul podio. SEMPLICEMENTE IMMENSO VALENTINO ROSSI. - Affaritaliani : Vale Rossi immenso, podio a 41 anni Ma l'anti-Marquez è Fabio Quartaro - Uby1990 : Immenso #Rossi mai domo finisce terzo! Imbarazzante #Quartararo saluti alla compagnia e vince ancora. Senza… - VAVEL_Italia : Gp Jerez: Grande immenso Quartararo vittoria in solitaria - VAVEL Italia ?@SkySportMotoGP? ?@MotoGP? #AndaluciaGP… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi immenso LIVE MotoGP, DIRETTA GP Andalucia: Valentino Rossi immenso, è podio! Bis di Quartararo! OA Sport MotoGP, Valentino Rossi: tutti i numeri da record. L’obiettivo dei 200 podi nella classe regina è a un passo!

Valentino Rossi è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio di Andalucia, dove lottando con le unghie e con i denti è riuscito a conquistare il terzo posto, ritornando così sul podio dopo un d ...

LIVE MotoGP, DIRETTA GP Andalucia: Valentino Rossi immenso, è podio! Bis di Quartararo!

14.54 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, approfondimenti, pagelle, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 14.52 Se consi ...

Valentino Rossi è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio di Andalucia, dove lottando con le unghie e con i denti è riuscito a conquistare il terzo posto, ritornando così sul podio dopo un d ...14.54 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, approfondimenti, pagelle, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 14.52 Se consi ...