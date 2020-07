Ricciardo ‘avverte’ Vettel, ‘Non è abituato al centro del gruppo’ (Di domenica 26 luglio 2020) Daniel Ricciardo avverte Sebastian Vettel: “Se firmasse per una squadra di centro gruppo si avventurerebbe in un terreno straniero”. Parlando del futuro di Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ha voluto dare un suggerimento al campione tedesco della Ferrari, ancora alla ricerca di un volante per la prossima stagione, quando lascerà la Rossa. Il pilota della Renault, prossimo al passaggio in McLaren, ha fatto sapere che Seb dovrà fare un salto di mentalità nel caso in cui dovesse trovarsi a correre nel centro del gruppo. Sebastian VettelRicciardo avverte Vettel, “Se firmasse per una squadra del centro gruppo si avventurerebbe in un terreno straniero” Parlando ai ... Leggi su newsmondo

